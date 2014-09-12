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«عبدالنور» يبحث مع وزير الزراعة الروسي تعزيز العلاقات التجارية

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بحث منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع وزير الزراعة الروسي، نيكولاي فيودوروف، الجمعة، سبل تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين وروسيا.

وأكد «عبدالنور» أثناء المباحثات مع وزير الزراعة الروسي، والتي جرت بمقر السفارة المصرية بموسكو، الجمعة، حرص المصرية على تنمية التعاون المشترك مع الجانب الروسي في كل المجالات وتوسيع العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وأوضح «عبدالنور» أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في تدفق وانسياب منتجات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق الروسية خاصة في ظل الحظر الأوروبي المفروض على روسيا.

ومن جانبه، أكد وزير الزراعة الروسي، ترحيب بلاده الكامل بالمنتجات المصرية مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع الجانب المصري للقضاء على أي عقبات أو تحديات تواجه حركة التجارة بين البلدين، وذلك تنفيذا لقرارات وتوصيات اللجنة التجارية المشتركة التي عقدت بموسكو مارس الماضي.

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