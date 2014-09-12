ميسي وراؤول أمام 7 تحديات لرونالدو

لا يسأم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من خوض التحديات وتحطيم الأرقام القياسية، فطموحه بلا سقف، ويسعى لتدوين اسمه في مزيد من الصفحات بسجلات تاريخ نادي ريال مدريد الإسباني، الذي سجل له حتى الآن 256 هدفا في 250 مباراة، وهو معدل تهديفي مذهل يقربه من لقب الهداف التاريخي.

ويطمع رونالدو، بعد تعافيه من الإصابة، في تحقيق المزيد من الالقاب الفردية والجماعية، رغم أنه ظفر بالكرة الذهبية والحذاء الذهبي وجائزة أفضل لاعب في أوروبا، كما توج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وثلاثية الليجا وكأس الملك والسوبر الإسباني على الصعيد الجماعي.

ومع انطلاق الموسم الجديد، يجد "صاروخ ماديرا" نفسه بصدد 7 تحديات جديدة، بنفس رقمه المفضل ورقم قميصه، يأمل في تجاوزها ومواصلة التطور في مسيرته.

1 - هداف الريال التاريخي في الليجا

على مدار خمسة مواسم، كان معدل أهداف رونالدو في الدوري الإسباني رائع، ويسير على النحو التالي بالترتيب : 26 - 41 - 46 - 34 - 31 ، وفاز بلقب "البيتشيتشي" أو هداف الليجا في موسمين (2010-2011) و(2013-2014).

يملك رونالدو في جعبته حاليا 179 هدفا، وتفصله 7 أهداف فقط عن رقم الأسطورة سانتيانا، ثالث أفضل هدافي الريال على مر تاريخ الليجا.

ويبقى التحدي الأكبر لرونالدو هذا الموسم هو تجاوز رقم الأسطورة دي ستيفانو وصيف القائمة بـ216 هدفا، أي يحتاج قائد البرتغال لـ37 هدفا لمعادلته الإنجاز.

أما لقب الهداف التاريخي للميرنجي في الليجا فلا يزال يحتفظ به الأسطورة راؤول جونزاليس، حيث يبتعد عن رونالدو بـ49 هدفا.

2 - الهداف التاريخي للريال

نجح كريستيانو في تحطيم رقم بوشكاش لينتزع منه المركز الرابع في ترتيب قائمة هداف ريال مدريد التاريخي، ويفصله 32 هدفا عن سانتيانا الثالث، و51 هدفا عن دي ستيفانو، و67 هدفا عن راؤول.

ومن المتوقع أن يصل رونالدو قريبا الى رقم سانتيانا التهديفي، رغم أن الاخير لعب 400 مباراة أكثر من البرتغالي.

3 - هداف الليجا التاريخي

يحتل رونالدو حاليا المركز الـ13 في ترتيب الهدافين التاريخيين بالدوري الإسباني، ومنافسه الأكبر هو غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يتفوق عليه بـ66 هدفا.

ويتصدر القائمة تيلمو زارا (215) يليه ميسي (245) ثم هوجو سانشيز (234)، راؤول (228)، دي ستيفانو (227)، سيزار رودريجز (224)، كيني (219)، بايينيو (211)، موندو (195)، سانتيانا (186)، ديفيد فيا (185)، خوان أرزا (182)، كريستيانو (178).

4 - أفضل هداف مدريدي في أوروبا

يتصدر راؤول قائمة أفضل هدافي الفريق المدريدي في بطولة دوري أبطال أوروبا بـ66 هدفا (في 132 مباراة)، أما رونالدو فيملك 52 هدفا (في 51 مباراة) أي يفصلهما 14 هدفا.

5 - أفضل هداف في تاريخ التشامبيونز

حقق رونالدو إنجازا شخصيا في الموسم الماضي من دوري الأبطال، كونه أول لاعب يسجل 17 هدفا في نسخة واحدة (خلال 11 مباراة)، وفاز بلقب هداف البطولة للمرة الثالثة، بعدما حقق ذلك مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في موسمي (2007-2008) و(2012-2013).

ويحتل كريستيانو حاليا وصافة الهدافين التاريخيين للبطولة بـ68 هدفا، متفوقا بهدف واحد على ميسي، بينما يحتل راؤول الصدارة بـ71 هدفا، لذا من المتوقع أن ينتزع (سي أر 7) اللقب في هذا الموسم.

6 - التسجيل في كل الملاعب

ترك رونالدو بصمته التهديفية في جميع الملاعب الإسبانية، بإستثناء ملعب رياثور معقل ديبورتيفو لاكورونيا، العائد هذا الموسم لليجا، وملعب لانويبا كوندومينا معقل ريال مورثيا الذي يلعب في الدرجة الثالثة حاليا.

وسيزور رونالدو ملعبين جديدين هذا الموسم: إيبوروا (ملعب إيبار) وأركانخيل (ملعب قرطبة) الصاعدين هذا الموسم لليجا، والتسجيل بهما سيدخله موسوعة جينيس.

ويملك أفضل لاعب في العالم 2008 و2013 سجلا رائعا في أصعب ملاعب الليجا، حيث أحرز 8 أهداف في رامون سانشيز بيزخوان (ملعب إشبيلية) و7 أهداف في كامب نو (ملعب برشلونة) و 7 آخرين في فيسنتي كالديرون (ملعب أتلتيكو).

7 - الحذاء الذهبي الرابع

يفتخر رونالدو بوضع ثلاثة أحذية ذهبية في متحفه بجزيرة ماديرا كأفضل هداف في أوروبا، وهو إنجاز لم يحقق سوى ميسي، لذا يأمل قائد "برازيل أوروبا" في أن يكون أول لاعب يحمل تلك الجائزة 4 مرات.