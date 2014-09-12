أقوى حكم المشاهير لهذا الأسبوع

بقاء المشاهير دائماً تحت الأضواء يتسبّب لهم بإرهاق كبير، ويُجبرهم دائماً على التعبير عن تفاصيل حياتهم بكلمات مميّزة، تستطيع التأثير في الجمهور وتوجيه آرائهم في الاتجاه الذي يريده النجم.

ودائماً ما يختار النجوم أحدث مهمّة في حياتهم لإطلاق مواقف قوية، عبر جُملٍ بسيطةٍ وذات قدرة تأثيريّة كبيرة.

وهذه أهمّ الحِكم التي أطلقها بعض نجوم هوليوود، في هذا الأسبوع، في مناسبات خاصّة بهم:

1- Britney Spears: "أجمل ما تحمله فكرة التعرض للخيانة...هو أنني سأخرج فى مواعيد غراميّة جديدة". وقد كتبتها بعد أن انفصلت عن حبيبها David Lucado إثر خيانته لها.

2- Angelina Jolie : " وجدنا أنّ الأمر مضحك جداً. إننا في شهر العسل". وقد كتبت هذه الجملة أثناء تصوير مشاهد من فيلمها الجديد مع زوجها Brad Pitt، وفيه تُجسّد خلافات عائلية بينهما.

3- Carrie Underwood: "في عيد العمال Ace & Penny لديهما إعلان مميّز للتصريح عنه". وقد كان هدف النجمة من ذلك إعلان أنّها حامل من زوجها Mike Fisher.

4- Jennifer Lopez: "فارس الأحلام موجود في مكان ما"، بمعنى أنها ما زالت تؤمن بوجود الحبّ الحقيقيّ.

5- Kanye West: "إنّ عاداتنا ليست مضحكة". وقد ردّ بذلك على مقدّم البرامج الكوميدي Jay Pharoah الذي سخر منه في حفل " MTV Video Music Awards"..

6- Jenny McCarthy: "السيد والسيدة Wahlberg في الجنة، شكراً لكل أمنياتكم الجيدة...أشعر بالسعادة". وقد كتبت هذه الجمل بعد أن نشرت صورة مع زوجها Donnie Wahlberg بعد حفل الزواج.

7- Mindy Kaling: "عملي ممتع كثيراً...أنا أساس محور العمل، وأشعر بحماسة كبيرة لأنني لست مضطرة لأنّ أسأل أحداً كيف كان يومه". وقد أرادت بذلك أن تقول إنها سعيدة وتستمتع لأنّها عزباء".

8- Melissa Rivers: "كانت سعادة أمي طوال حياتها في إضحاك الآخرين. وبرغم أنّه من الصعب أن نضحك بعد وفاتها، لكن من المؤكد أن أمنيتها الأخيرة كانت في أن نضحك مجدداً بأسرع وقت". وقد كتبت هذه الجملة المؤثرة في البيان الذي أصدرته بعد وفاة والدتها Joan Rivers.