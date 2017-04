"اللي جاي احسن" في الصالات العربية

تشويق ودراما وكوميديا هي مواضيع الأفلام الأربعة التي بدأ عرضها في الصالات العربية وهذه لمحة سريعة عنها.

If I Stay

فيلم درامي من بطولة Chloë Grace Moretz و Jamie Blackley. تدور قصته حول الشابة Mia Hall التي تتغيّر حياتها في لحظة عند تعرّضها لحادث سير أدّى إلى دخولها في غيبوبة عميقة. صحيح أن جسد Mia معطّل نهائياً لكنّها قادرة أن ترى ما يحصل حولها. فهل تقرر العودة الى الحياة مع عذاباتها أو مغادرتها مع غصّة؟ If I Stay يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان والعراق ولبنان.

Sin City: A Dame to Kill For

بعد نجاح فيلم Sin City عام 2005 يعود المخرجان Frank Miller و Robert Rodriguez مع جزء ثان بعنوان Sin City: A Dame to Kill For والذي يشارك في بطولته Mickey Rourke و Jessica Alba و Josh Brolin و Bruce Willis. في الجزء الجديد سيلتقي كل من Johnny و Dwight و Ava و Nancy وغيرهم في حانة Kadie's Club Pecos ليصفّي كل واحد منهم حساباته مع الآخر. Sin City: A Dame to Kill For يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر ولبنان.

The Rover

فيلم من نوع التشويق والدراما من بطولة Guy Pearce و Robert Pattinson عرض للمرّة الأولى في مهرجان Cannes السينمائي الدولي هذا العام. الفيلم يأخذنا الى أستراليا بعد عشرة أعوام على الإنهيار الاقتصادي حيث تحوّلت القوانين الى شريعة الغاب. Eric يملك سيارة سرقتها عصابة لكنّه مصرّ على استرجاعها وأمله الوحيد هو Rey، عضو سابق في العصابة التي تخلّت عنه عندما تعرّض لإصابة. فهل سيتّحد هذا الثنائي لمواجهة العصابة أو ستكون المواجهة بينهما؟ The Rover يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وسلطنة عمان والعراق ولبنان.

اللي جاي احسن

عبدالله شاب كويتي يمتلك محطة تلفزيونية تستضيف المصري "فوزي" الذي يتاجر بتهريب الآثار ويمتلك ثروة طائلة ويسيطر على منطقة "نزلة السمان"، والمحامي الكويتي "عمار" المتخصص في شؤون القومية العربية والذي سيتعرّف على معدة البرنامج "معتزة" التي تسكن في المنطقة المذكورة مع ابن خالتها الملقّب بـ "بورش" والدته تزوجت في صغرها شاباً كويتياً عاد الى بلده وتركها تواجه مصيرها وطفلهما. فهل ستستغل "معتزة" لقاءها بالمحامي "عمار" للطلب منه تبني قضية ابن خالتها ليحصل على حقوقه كمواطن كويتي؟ "اللي جاي احسن" فيلم كوميدي من إخراج محمد الشوري ويشارك في بطولته الفنان عبد الامام عبدالله و عمار هاشم وطلعت زكريا و احمد راتب وعفاف شعيب و محمود الجندي، يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان وقطر.