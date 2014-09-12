أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

دايفيد بيكهام يقدّم بعض النصائح للأمير وليام

Google+ Print
دايفيد بيكهام يقدّم بعض النصائح للأمير وليام دايفيد بيكهام يقدّم بعض النصائح للأمير وليام

الجمعة 12-09-2014 13:23

قدّم النجم العالمي David Beckham بعض النصائح الهامّة للأمير William الذي ينتظر وزوجته دوقة كامبردج Kate Middleton طفلهما الثاني.
Beckham البالغ من العمر 39 عاماً، والذي أسّس مع زوجته Victoria Beckham واحدة من أهمّ العائلات في هوليوود، قال للأمير خلال حضورهما فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك: "نصيحتي بسيطة جداً، وهي أن تنام جيداً قبل ولادة طفلك الثاني، لأنّ الأمر يختلف عندما تصبح مسؤولاً عن ولدين."
وفي الإطار نفسه، أضاف Beckham ، خلال حديث صحفي لإحدى المحطات التلفزيونية: "أنا فعلاً سعيد من أجلهما، لأنّ الأمير وزوجته والدان رائعان حقاً.. من الجميل أن يكون هناك طفل آخر يركض حول القصر الملكي".
يُشار إلى أنّDavid Beckham ، الذي وظّف مؤخّراً أحد عمّال قصر باكنغهام للعمل لديه، تربطه صداقة قويّة بالأمير منذ فترة طويلة، كما أنّه في عام 2011 حضر الزفاف الملكيّ مع زوجته، وشارك William فرحته في تلك الليلة المميّزة.
ولا بد من أن نذكر هنا أن من المتوقّع أن تنجب Kate Middleton والدة الأمير George مولودها الثاني في الربيع، حيث ستقوم بتأجيل جميع نشاطاتها، لأنّ صحتها تتراجع بعض الشيء خلال الحمل، حسب ما ذكر بيان القصر الملكي.

 

David Beckham يطالب الأمير William بتسمية طفله David

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي