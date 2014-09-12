دايفيد بيكهام يقدّم بعض النصائح للأمير وليام

قدّم النجم العالمي David Beckham بعض النصائح الهامّة للأمير William الذي ينتظر وزوجته دوقة كامبردج Kate Middleton طفلهما الثاني.

Beckham البالغ من العمر 39 عاماً، والذي أسّس مع زوجته Victoria Beckham واحدة من أهمّ العائلات في هوليوود، قال للأمير خلال حضورهما فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك: "نصيحتي بسيطة جداً، وهي أن تنام جيداً قبل ولادة طفلك الثاني، لأنّ الأمر يختلف عندما تصبح مسؤولاً عن ولدين."

وفي الإطار نفسه، أضاف Beckham ، خلال حديث صحفي لإحدى المحطات التلفزيونية: "أنا فعلاً سعيد من أجلهما، لأنّ الأمير وزوجته والدان رائعان حقاً.. من الجميل أن يكون هناك طفل آخر يركض حول القصر الملكي".

يُشار إلى أنّDavid Beckham ، الذي وظّف مؤخّراً أحد عمّال قصر باكنغهام للعمل لديه، تربطه صداقة قويّة بالأمير منذ فترة طويلة، كما أنّه في عام 2011 حضر الزفاف الملكيّ مع زوجته، وشارك William فرحته في تلك الليلة المميّزة.

ولا بد من أن نذكر هنا أن من المتوقّع أن تنجب Kate Middleton والدة الأمير George مولودها الثاني في الربيع، حيث ستقوم بتأجيل جميع نشاطاتها، لأنّ صحتها تتراجع بعض الشيء خلال الحمل، حسب ما ذكر بيان القصر الملكي.

David Beckham يطالب الأمير William بتسمية طفله David