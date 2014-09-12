أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ماذا يقول محمد عساف عن حملة "سيدتي" للتضامن مع أطفال غزة؟

Google+ Print
ماذا يقول محمد عساف عن حملة "سيدتي" للتضامن مع أطفال غزة؟ ماذا يقول محمد عساف عن حملة "سيدتي" للتضامن مع أطفال غزة؟

الجمعة 12-09-2014 14:24

انطلاقاً من إحساس "سيدتي" بالمسؤولية الاجتماعية والإنسانية، وبعد أن أطلقت حملتها التضامنية مع أطفال غزة، بالمشاركة والتكافل مع الشقيقة جريدة "عرب نيوز"، لدعم أولئك الصغار الذين يعيشون اليوم أوقاتاً غاية في الصعوبة، عبر جمع التبرعات لهم من أطفال العرب في العالم والنجوم والمشاهير العرب؛ ابن غزة، "محبوب العرب"، محمد عساف، شكر "سيدتي"، التي التقته على هامش تكريمه في حفل "الموريكس دور"، على هذه المبادرة الجميلة التي تقوم بها، مشيراً إلى أنه "أمر نبيل وعظيم، ومن الجميل أن تهتم المجلة بمساعدة هؤلاء الصغار الذين يحتاجون الدعم من الجميع".

وتمنى عساف أن يعم السلام والمحبة أرجاء الوطن العربي ويشمل أبناءه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي