ماذا يقول محمد عساف عن حملة "سيدتي" للتضامن مع أطفال غزة؟

انطلاقاً من إحساس "سيدتي" بالمسؤولية الاجتماعية والإنسانية، وبعد أن أطلقت حملتها التضامنية مع أطفال غزة، بالمشاركة والتكافل مع الشقيقة جريدة "عرب نيوز"، لدعم أولئك الصغار الذين يعيشون اليوم أوقاتاً غاية في الصعوبة، عبر جمع التبرعات لهم من أطفال العرب في العالم والنجوم والمشاهير العرب؛ ابن غزة، "محبوب العرب"، محمد عساف، شكر "سيدتي"، التي التقته على هامش تكريمه في حفل "الموريكس دور"، على هذه المبادرة الجميلة التي تقوم بها، مشيراً إلى أنه "أمر نبيل وعظيم، ومن الجميل أن تهتم المجلة بمساعدة هؤلاء الصغار الذين يحتاجون الدعم من الجميع".

وتمنى عساف أن يعم السلام والمحبة أرجاء الوطن العربي ويشمل أبناءه.