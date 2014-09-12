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بالصور والتفاصيل أحلام تعترف: أحب كارول سماحة وسيرين عبد النور أبكتني

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بالصور والتفاصيل أحلام تعترف: أحب كارول سماحة وسيرين عبد النور أبكتني بالصور والتفاصيل أحلام تعترف: أحب كارول سماحة وسيرين عبد النور أبكتني

الجمعة 12-09-2014 18:31

لحظات من العفوية رصدها "سيدتي نت" بالصور والأحاديث للفنانة أحلام مع عدد من الفنانات خلال حفل "الموريكس دور" الذي جرى مؤخراً في بيروت حيث عبّرت لهنّ بصراحتها المعهودة عن محبتها لهنّ وإعجابها بأعمالهنّ. فعندما التقت أحلام الفنانة كارول سماحة قالت أحلام عن كارول: «هذه الفنانة أحبها من قلبي وأحبّ فنها وحضورها المسرحي» وقبّلتها بكل عفوية ومحبة. وأبدت أيضاً كارول حبها لأحلام حيث قالت لها: «أنا أيضاً أحبك وأحب شخصيتك وطيبتك». ثم التقت أحلام الممثلة نيللي كريم أيضاً وأعربت لها عن حبها لتمثيلها قائلة لها: «لقد تابعت مسلسلك في رمضان «سجن النسا» وأنا حقيقة معجبة بتمثيلك». فردت نيللي عليها: «وأنا من المعجبين بإطلالتك في برنامج «آراب آيدول». وقد أعربت نيللي لـ«سيدتي نت» عن محبتها لأحلام قائلة: «ما يلفتني بأحلام طيبتها وعفويتها». ثم دار حديث بينها وبين الفنانة سيرين عبد النور حيث قالت أحلام لسيرين: «لقد تابعت مسلسلك «لعبة الموت» ولقد خفت عليك وأبكيتني في بعض المشاهد» (تقصد مشاهد العنف الزوجي الذي تعرضت له سيرين في المسلسل من قبل زوجها عابد فهد).

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سيدتي