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هيكل: شعبية السيسى ليست صدفة و30 يونيو بمثابة انتخابه

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هيكل: شعبية السيسى ليست صدفة و30 يونيو بمثابة انتخابه هيكل: شعبية السيسى ليست صدفة و30 يونيو بمثابة انتخابه

محمد حسنين هيكل

أكد الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، أنه قال للرئيس عبد الفتاح خلال الحوار الذي جمعه بينهما، “أنت موجود في 25 يناير، وأنت الداعي لـ30 يونيو وكلاهما شيء واحد في حقيقة الأمر لان الإخوان استولوا على ثورة يناير، وأنت أعدتها بـ 30 يونيو”، لافتًا إلي أن تلاحم السيسي مع الحركة الشعبية يقلق الغرب ويمثل هاجساً مستمراً له.

وقال “هيكل”، خلال حواره ببرنامج “ أين وإلى أين؟” مع الإعلامية لميس الحديد، على فضائية “cbc”، إن 30 يونيو كانت بمثابة انتخاب للسيسي، منوها أن المصريين قاموا بثورة 25 يناير ولم تكن محددة وواضحة فخرجت الجموع في 30 يوينو في مشهد مهيب لانتخاب السيسي.

وتابع هيكل، أن الرئيس السيسي استجاب ثلاثة مرات للشعب في ثورة 25 يناير و30 يونيو ثم الاستجابة الثالثة بالترشح للرئاسة، لافتاً إلي أن شعبية “السيسي” ليست صدفة.

وأردف”هيكل”، “الرئيس ليس بعينين جميلتين، ولكن هناك أسباب حقيقية لحب الناس للسيسي”.

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