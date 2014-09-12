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بالصور.. ضبط 11 سيارة غير صالحة للاستخدام بالوداى الجديد

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بالصور.. ضبط 11 سيارة غير صالحة للاستخدام بالوداى الجديد بالصور.. ضبط 11 سيارة غير صالحة للاستخدام بالوداى الجديد

تمكنت إدارة مرور الوادي، بقيادة العميد جمال إبراهيم مدير إدارة مرور الوادى الجديد، من ضبط 11 سيارة متنوعة “10سيارات ملاكي – 1 سيارة نصف نقل ” حال محاولة إعادة الترخيص، وذلك لما تلاحظ بالفحص الفني من وجود لحامات دائرية حول أرقام الشاسيهات مما يدل علي عدم سلامة السيارات من الناحيتين الفنية والقانونية.

تم حجز السيارات بإدارة مرور الوادي الجديدـ تمهيداً لعرضها علي الإدارة العامة للمرور بالقاهرة ( المعمل الجنائي ) لفحصها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارات المخالفه ومالكيها تنفيذاً لتعليمات اللواء نبيل العشري – مساعد وزير الداخلية – مدير أمن الوادي الجديد في إطار جهود المديرية في مجال ضبط مظاهر الخروج عن الشرعية والمخالفين لأحكام قانون المرور.

 

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