«كيري» يعلن عن تخصيص 500 مليون دولار لمساعدة الدول المتأثرة بالصراع في سوريا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، عن تخصيص حوالي 500 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للشعوب والبلدان المتأثرة بالنزاع الدائر في سوريا.

ونقل راديو «سوا» الأمريكي عن كيري قوله، الجمعة: «حزمة المساعدات تشمل أكثر من 250 مليون دولار لمساعدة اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة المتأثرة بالأزمة».

وحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن عدد اللاجئين السوريين المسجلين في البلدان المجاورة يصل إلى نحو ثلاثة ملايين شخص، لكن لا يزال العديد منهم محاصرين نتيجة تقدم تنظيم «داعش» أو صعوبة الوصول إلى معابر حدودية مفتوحة.

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