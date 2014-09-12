بالصور.. المصريين الأحرار ينظم رحلة لـ 30 طفلاً لمشروع قناة السويس

نظم حزب المصريين الأحرار، اليوم الجمعة زيارة لـ 30 طفلاً إلى مواقع الحفر فى مشروع قناة السويس الجديدة ، فى اليوم الثانى للدورة التى ينظمها الحزب للتنمية الوطنية للأطفال، حيث بدأت الزيارة أمس الجمعة لعدد من المواقع التارخية فى محافظة بورسعيد.

وقالت مي محمود – عضو المكتب السياسي و مسئول المشروع – أنها اصطحب اليوم ٣٠ طفلاً لموقع مشروع قناة السويس الجديدة، حيث قام الأطفال بالتعرف علي المشروع و مراحله، وكيفية تنفيذه و كيفية ربطه بقناة السويس الحالية و ما ستقدمه من نهضة اقتصادية وتنموية لمصر.

يأتي هذا في إطار ما يقوم به حزب المصريين الأحرار من دورات لتنمية الروح الوطنية لدي الأطفال، وهو المشروع الذى يستهدف تنظيم زيارات للأطفال لكل المعالم السياحية والتاريخية والمؤسسات الشرطية فى جميع محافظات الجمهورية.