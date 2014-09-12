ما لا تعرفينه عن الزيوت العطرية

أحدثت الزيوت العطرية طفرة هائلة في عالم الجمال لما لها من خواص طبيعية أصبحت تساعد في حل الكثير من مشاكل البشرة، وغالباً ما توجد هذه الزيوت العطرية في النباتات والأوراق والأزهار، فهي مزيج من مواد طيبة الرائحة ومواد أخرى لا رائحة لها.

ومن فوائد الزيوت العطرية على جمال البشرة:

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1.القضاء على حب الشباب:

اخلطي قطرة واحدة من زيت شجرة الشاي مع قطرتين من زيت اللافندر، وضعي الخليط على بشرتك يومياً، فهذا سيساعدك في القضاء على حب الشباب، وإذا كنت لا تعانين من حب الشباب فهذا الخليط المميز سيمنع ظهوره.

2.الحصول على عطر رائع وبتكلفة أقل:

امزجي من 10-15 قطرة من عطر خشب الصندل، ومثلهم من خشب الأرز مع الليمون والبرتقال، وإذا أردتِ الحصول على رائحة قوية استخدمي زيت اليوسفى، ثم خففيه بالماء حتى تحصلي على العطر الذي تريدينه.

3.تقليل تجاعيد البشرة:

تساعد الزيوت العطرية على حماية البشرة من التلف الناتج عن أشعه الشمس عن طريق الزيوت الأساسية المضادة للأكسدة، ومن أهم هذه الزيوت زيت السمسم، فقط قومي بوضعه على بشرتك قبل التعرض لأشعة الشمس بربع ساعة لحماية البشرة من الأشعة الضارة.

4.تدليك الجسم:

قومي بتدليك جسمك بزيت اللافندر، فهذا التدليك سيكون وسيلة رائعة لتنشيط الدورة الدموية، كما أنه يعطي الجسم رائحة عطرة، ويمكنك أيضاً وضع قطرات من زيت اللافندر على القليل من الماء، ورشه على جسمك بعد الاستحمام لمنح جسمك رائحة جذابة وعطرة.

5.التخلص من التهابات الجلد:

زيت البابونج يساعد على تقليل الالتهاب، كما أنه رائع لتقليل الانتفاخ حول العينيين.

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