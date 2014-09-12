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بالفيديو.. «داعش» يسقط طائرة سورية ويأسر قائدها

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بالفيديو.. «داعش» يسقط طائرة سورية ويأسر قائدها بالفيديو.. «داعش» يسقط طائرة سورية ويأسر قائدها

أسقط تنظيم الدولة الإسلامية المعروف باسم «داعش»، مساء أمس الخميس، طائرة سورية فوق مطار «كويرس» بريف حلب، لتسقط بالقرب منه، وتمكنت قوات التنظيم من إلقاء القبض على قائد الطائرة.

ونشر مقطع  مصور عبر «يوتيوب»، يظهر إجراء مقاتليه تحقيقًا مع الطيار، وهو برتبة رائد ويدعى «مطيع عباس»، وينتمي إلى الطائفة العلوية، وذلك عقب إلقاء القبض عليه.

وأوضح الطيار خلال التحقيق أنه كان «بمهمة لنقل الطائرة إلى مطار النيرب، من أجل صيانة الطائرة وتعمير محركها قبيل أن تسقط، حيث كانت قد أصيبت بنيران رشاشات دوشكا أطلقت سابقا من قبل المعارضة».

 

 

 

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