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السبت.. ندوة بالجامعة الأمريكية عن “المقال الصحفي” وكيفية كتابته

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السبت.. ندوة بالجامعة الأمريكية عن “المقال الصحفي” وكيفية كتابته السبت.. ندوة بالجامعة الأمريكية عن “المقال الصحفي” وكيفية كتابته


> ضمن مبادرة “إعلامنا” التى تطلقها ” O2 ” للتدريب الإعلامي، يُعقد في الجامعة الأمريكية السبت في الساعة السادسة مساًء، ندوة عن “المقال الصحفي”.

يُحاضر في الندوة الكاتب الصحفي محمد أبو الغيط، الحاصل على حصل على جائزة “سمير قصير” فى المقال الصحفى لعام 2014.

يتناول “أبو الغيط” في المحاضرة التي يُلقيها عددا من العناصر التالية ومنها “إضاءات فى تاريخ المقال الصحفى وبداياته “عالميا”، وأشهر الكتاب الصحفيين حول العالم وتأثيرهم فى مجريات الأحداث، ومحطات المقال الصحفى فى والعالم العربى، وأشهر الكتاب الصحفيين الذين أثرو الحياة السياسية المصرية، والموجة الشبابية الجديدة من كتاب المقال الصحفى فى مصر، ويوجه نصائح عامة للشباب الراغبين فى التميز بمجال كتابة المقالات الصحفية.

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