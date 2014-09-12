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«المالية» تنتهي من جزء بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة

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أعلن هاني قدري، وزير المالية، الانتهاء من إعداد جزء كبير من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي يأتي ضمن جهود إصلاح مناخ الاستثمار.

وقال «قدري»، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن أهم ملامح القانون الجديد السماح برد الضريبة على السلع الرأسمالية نقدا ومرة واحدة فور تشغيل خطوط الإنتاج بدلا من استردادها خصما من الضريبة المستحقة على المبيعات محليا، مشيرًا إلى أن هذا التيسير سيسهم في سرعة دوران استثمارات القطاع الخاص وتحرير موارد مالية كبيرة كانت تستقطع لسداد الضريبة.

وأضاف «قدري» أن حريصة على سرعة إنجاز قانون الاستثمار الموحد للتخلص من «غابة القوانين» الحاكمة للأنشطة الاستثمارية والتي يؤثر التضارب فيها على مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أنها تعمل على تنقية تلك التشريعات من أي شوائب أو سلبيات مع وضعها تحت مظلة تشريعية واحدة.

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