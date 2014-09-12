القضاة يواجهون الإرهاب بـ«عمومية طارئة»

توافد العشرات من قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة، منذ صباح الجمعة، على مقر نادى قضاة مصر النهرى بمنطقة العجوزة، للمشاركة فى الجمعية العمومية الطارئة التى دعا إليها مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند بعد مقتل نجل المستشار محمود المورلى بالمنصورة، أمس الأول.

وتفقدت الأجهزة الأمنية مداخل النادى لتأمين انعقاد الجمعية وحضرت فرقة من خبراء الكشف عن المفرقعات والأمن المركزى والمرور لتسيير الحركة أمام مقر النادى.

وأكد المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية لـ«المصرى اليوم» أن مشاركة القضاة فى جمعيتهم العمومية الطارئة، تأتى رفضاً للإرهاب، كما شدد رئيس النادى على أن رجال القضاء ملتزمون بإقامة ميزان العدل وإقرار العدالة، وبدونه لن يتحقق أى استقرار أمنى أو سياسى أو اقتصادى، مشيرا إلى ضرورة إقرار مبدأ العدالة الناجزة السريعة وليس العدالة المتسرعة.

وقال المستشار حمدى عبدالتواب، إن القضاة يعلمون جيداً أن رجال الشرطة والجيش قدموا العديد من الشهداء من أجل الوطن ويقدرون ويثمنون دورهم جيداً والجميع فداء الوطن، ولكن القاضى أعزل وسلاحه هو القلم وتطبيق القانون، والعمليات الإرهابية لن تمنع القضاة من أداء رسالتهم فى تحقيق العدالة.

وأضاف عبدالتواب أنه بدون رسالة القضاة لن تكتمل المنظومة ويجب على الدولة توفير الحماية الكاملة لهم حتى يشعروا بالأمان وهم يحكمون بين المواطنين بالعدل، حيث إن استقرار المنظومة القضائية يؤدى لاستقرار البلاد وشعور المواطن بالأمن لذا يجب إنشاء شرطة قضائية تتبع مجلس القضاء الأعلى تتولى تأمين المحاكم والجلسات وتنفيذ الأحكام القضائية.

من جهته، قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث باسم نادى قضاة مصر، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن توصيات الجمعية العمومية للقضاة، سيتم رفعها إلى الجهات المختصة، كما سيقوم مجلس إدارة النادى بتنفيذ ما ستكلفه به الجمعية العمومية، وأضاف «الشريف» أن مطلب إنشاء شرطة قضائية متخصصة لحماية دور العدالة ورجال القضاء، سيكون أحد المطالب والحلول المقترحة من قبل القضاة فى جمعيتهم العمومية، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية لتمكين القضاة من سرعة إنجاز القضايا خاصة قضايا الإرهاب لتحقيق الردع العام.

وأوضح «الشريف» أن الجمعية ستقرر دعم قضاة مصر لكل أجهزة الدولة فى محاربة الإرهاب، وقوى الظلام، مشيرا إلى أن القضاة سيؤدون رسالتهم ولن يرهبهم أحد، وأكـد المتحدث باسم النادى، أن الجمعية العمومية للقضاة بمثابة وقفة ضد الإرهاب، وضد الحوادث المتتالية التى يتعرض لها رجال القضاء سواء بتهديدهم وأسرهم، أو بحرق سياراتهم وأنديتهم، والمحاولات المتكررة للاعتداء وحرق المحاكم.