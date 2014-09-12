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«محسوب» ينتقد تعامل الأمن مع متظاهري «الإخوان»

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انتقد الدكتور محمد محسوب، القيادي بـ«تحالف دعم الشرعية»، تعامل الأمن مع متظاهري التحالف الجمعة، قائلا إنهم لن يعودوا دون الحصول على حقوقهم كاملة.

وقال محسوب، في تدوينة له بصفحته على «فيس بوك» الجمعة: «رحم الله شهيد محمد جمال صاحب 22 عامًا، وابن عين شمس الصابرة الحي الذي نشأت فيه 30 سنة، كلما ازداد سكانه انهارت خدماته، وكلما زادت مؤهلات شبابه قفزت نسب البطالة فيه.. كغالبية أحياء مصر تقع خارج عقل وقلب سلطة لا تعرف سوى كيف تجرف المال لشبكة فسادها».

وأضاف محسوب: «عندما هبت أحياؤنا مع بقية الوطن تطالب بالحرية والعدالة، ردت السلطة ذاتها بالبندقية والقمع.. سلطة غبية لا تدرك أن هذه الأحياء هي أصل مصر وملح الأرض، وإذا خرجت تطالب بحقوقها لا تعود إلا بحقوقها كاملة غير منقوصة.. وأن حقوقها هي حقوق كل الوطن.. عيش وحرية وعدالة اجتماعية.. رحم الله شهداءنا».

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