وزير الصحة يلتقي وفدًا أوغنديًّا ويبحث دعم كمبالا بالطعوم والأدوية

التقى الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، بمكتبه الخميس وفدًا حكوميًا رفيع المستوى لدولة أوغندا، على رأسهم وزيري الثروة الحيوانية والمالية، بحضور السفير الأوغندي بالقاهرة والسفير محمد حمزاوي نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المياه وحوض النيل.

وحسب بيان لوزارة الصحة الجمعة، أكد عدوي خلال اللقاء عمق العلاقات بين مصر وأوغندا كدولتين شقيقتين بحوض النيل، وكأعضاء في منظمة الكوميسا، كما أكد أن العلاقة بين الدولتين قائمة على إرساء السلام والاستقرار في المنطقة، وأن التعاون في المجال الصحي ومكافحة الأمراض التي تهدد حياة الإنسان يعتبر من أهم تجليات إرساء السلام والمحبة في المنطقة.

وحول إمكانية قيام مصر بمساعدة أوغندا في مجال الطعوم والأمصال، أشار عدوي إلى أن 70% من الأمراض التي تنتقل إلى الإنسان مصدرها الحيوانات، مؤكدًا أهمية دعم مصر لأوغندا في توفير طعوم وأدوية الوقاية وعلاج هذه الأمراض.

وأضاف وزير الصحة أن 90% من الكيميائيين بأوغندا تم تدريبهم في مصر عن طريق منح مقدمة من الحكومة، لافتا أن القضاء على البلهارسيا في أوغندا من أهم أوجه التعاون بين الدولتين، وأشار أيضًا إلى برنامج مكافحة الملاريا الذي تم الاتفاق عليه مع مصر، حيث سيتم البدء فيه في غضون شهور قليلة.

وعن مجالات التعاون في مكافحة وعلاج فيروس «سي»، أكد وزير الصحة أن مصر لديها الخبرة الكافية والكفاءات والمهارات التي تمكنها من مساعدة أوغندا في مكافحة أمراض الكبد.

ومن جانبه، وجه السفير الأوغندي بالقاهرة الشكر إلى الحكومة المصرية والتي تقدم الكثير من المنح التدريبية في مجال تكنولوجيا المعامل (في جامعة الإسماعيلية)، وأشار إلى الزيارة التي تمت لمركز الكلى بالمنصورة، وأشاد بالجهود المصرية الفعالة والتجربة الرائدة في هذا المجال.

وطلب أن يتم تحديد لقاء بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية لوضع خطوات تنفيذية وآلية لعلاج مرضى الكلى الأوغنديين في مصر، ولفت إلى أن مصر وأوغندا أعضاء في الكوميسا ومن هنا يجب تبادل المنافع بين الدولتين، حيث تتوافر في أوغندا الثروة السمكية والثروة الحيوانية التي يمكن أن تصدر إلى القاهرة، في حين يوجد بمصر العديد من مصانع الأدوية التي يمكن أن تفي باحتياجات السوق الأوغندي في الدواء والطعوم (البشرية والبيطرية).

وأكد وزير الثروة الحيوانية الأوغندي أهمية التعاون بين البلدين، منوها أنه سيتم اقتراح زيارة وزير الصحة الأوغندي ومقابلة نظيره في مصر.

وطالب الدكتور عادل عدوي حكومة أوغندا بتحديد قائمة بالأدوية والطعوم التي تستوردها من الخارج، وعرضها على وزارة الصحة والسكان ومن ثم عرضها على الشركات لمعرفة مدى توافرها والقدرة على توفيرها في السوق الأوغندي، بالإضافة إلى صياغة لائحة بالاحتياجات التدريبية من قبل الجانب الأوغندي, بجانب العمل على التقليل من البيروقراطية وتسهيل الإجراءات في التعامل بين الجانبين, ودعوة المستثمرين المصريين لزيارة أوغندا لدراسة الاحتياجات ومن ثم الاستثمار في مجال الدواء بأوغندا.