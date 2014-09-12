«النور» يغازل الفقراء بمعارض «رخيصة».. وينظم مصايف «شرعية»

كلف المجلس الرئاسي لحزب النور أمنائه في المحافظات بمناقشة مشاكل الفقراء وحلها، مطالبًا أعضائه باستغلال موعد بدء العام الدراسي، وإنشاء معارض لمستلزمات المدارس بأسعار رمزية في ساحات مساجد «الدعوة».

وأعلن «النور» عقد أمناء الحزب في المحافظات اجتماعات مع أعضائه العاملين بالمهن الخدمية، لتقديم خدمات للمواطنين، تتمثل في قوافل طبية للقرى الفقيرة.

وكلف الحزب أعضائه من الأطباء البيطريين بمعالجة ماشية الفلاحين مجانًا، كما بدأ في توزيع كتيبات دينية تحمل شعار الحزب على المقاهي والمارة في الشوارع، لكسب ثقة قواعده التي تخلت عنه بعد تأييده عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وذكرت الدعوة السلفية، في بيان الجمعة، أنها تقدم خدمات للفقراء، حرصًا منها على رفع المعاناة عنهم.

وأفاد البيان أن الدعوة نظمت العديد من الدورات الرياضية لكرة القدم على مستوى الجمهورية، لبث المنافسة الشريفة بين الشباب، فيما نظم حزب النور رحلات ترفيهية إلى الإسكندرية، تضمنت عرض برنامج الحزب الانتخابي أثناء المصيف، واشترطت على المشاركين في الرحلة تجنب ارتداء ملابس غير شرعية على الشواطئ.

وقال طارق السهري، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن تنظيم معارض لمستلزمات المدارس، وانتشار قوافل «النور» الطبية في المحافظات ليس جديدًا على الدعوة السلفية، مشددًا على أن هذا الأمر غير متعلق بجمع أصوات انتخابية، مضيفا: «لسنا طلاب سلطة ولا مناصب، وسياستنا هي خدمة الفقراء».

وفي سياق متصل، أعلن الحزب إجراء اتصالات مع عدد من الأحزاب السياسية للضغط على الحكومة لسرعة تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، وإصدار قانون تقسيم الدوائر.