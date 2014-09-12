«بوروشينكو»: أوكرانيا تسعى لأن تكون «حليفًا أساسيًّا» لواشنطن خارج «الناتو»

أعرب الرئيس الأوكراني، بيوتر بوروشينكو، عن أمل بلاده في أن تصبح حليفا أساسيا للولايات المتحدة خارج إطار حلف «الناتو».

وقال بوروشينكو، في كلمة ألقاها في الاجتماع الـ 11 لاستراتيجية يالطا الاقتصادية، الذي بدأ في كييف، الجمعة، ونقلتها وكالة أنباء «إنترفاكس»: «سأتوجه بعد عدة أيام إلى الولايات المتحدة حيث سنعقد لقاءات في الكونجرس ومع الرئيس الأمريكي ونتحدث عن تحول أوكرانيا إلى أبرز حلفاء الولايات المتحدة خارج إطار الناتو».

يذكر أن أستراليا ومصر وإسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية وباكستان وأفغانستان وتايلاند وغيرها من الدول تتمتع بوضع الحلفاء الأساسيين لواشنطن خارج حلف «الناتو».

وكان وزير العدل الأوكراني، بافيل بيترينكو، أعلن، في وقت سابق، أن أوكرانيا قد تحصل على هذا الوضع، في 2014.