العثور على 25 جثة لمسلحين في جبل عين الصفرة شرقي الموصل

عثرت قوات البشمركة، الجمعة، على 25 جثة تعود لمسلحي تنظيم «داعش» قتلوا في كمين مسلح في جبل عين الصفرة على بعد 17 كلم شمال شرقي الموصل بالعراق.

وذكر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، محيي الدين المزوري، أن قوات البشمركة نصبت، مساء الخميس، كمينا لمسلحي «داعش» بعد ان حاولوا الاقتراب من إحدى القطعات الدفاعية لقوات البشمركة من الجهة الجنوبية لجبل عين الصفرة لكن قوات البشمركة فتحت النار على المهاجمين بكثافة، ولم يعرف عدد القتلى في حينها بسبب الظلام الدامس، ووعورة تلك المنطقة الجبلية المليئة بالصخور والوديان العاصية.

وأكد المزوري أن قوات البشمركة عثرت، ظهر الجمعة، على 25 جثة تعود لمسلحي «داعش» في الوادي، الذي وقعت فيه الاشتباكات، ليلة الخميس، كما تم العثور بحوزتهم على عدد كبير من الأسلحة.