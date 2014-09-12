الفستان الماكسي على طريقة النجمات

ليس ضروريّاً أن تكون إطلالاتك الصباحيّة، أو غير الرسميّة، فقط بالجينز، بل هناك خيارات متعدّدة ومتنوّعة جميلة أيضاً وأنيقة، والأهم أنّها مريحة، وعلى رأسها الفستان الماكسي، الذي رأينا الكثير من النجمات يعتمدنه في إطلالاتهن الصباحيّة.

وما يميّز هذه الفساتين، هو أنّها ذات أقمشة خفيفة وناعمة مثل القطن. وهي مريحة جدّاً ، خاصة للتسوّق أو السفر، وتحلّ محلّ سروال الجينز أو السروال القطني. ومن النجمات اللواتي اخترن هذه الفساتين، أمل بوشوشة، التي اختارته باللون البرتقالي الهادئ مع حذاء صيفي، وJennifer Lopez وقد اختارت منه القماش المُعرّق والملوّن، وهيفاء وهبي التي ارتدته باللون الأسود مع حذاء رياضي مريح. وكذلك الممثلة هبة نور، لكن بنسخة أكثر رسميّة قليلاً. أما الممثلة الشابّة Amber Heard فارتدته باللون الأبيض مع حذاء صيفي من الجلد، وJessica Biel اختارته يشبه القميص الطويل، أما ميريم فارس، فقد ارتدته على السوق باللون الرمادي، وناسبها جدّاً، وخاصّة مع الحذاء الأحمر التي انتعلته معه.

يعطي الفستان الماكسي، لمن ترتديه، أسلوباً عصريّاً بوهيميّاً، مستوحى من السبعينيّات، بخاصّة إن ارتديته مع الأحذية المسطّحة. وهو ضروري في خزانة كلّ فتاة . شاهدي إطلالات النجمات بهذا الفستان، واستوحي من التي نالت إعجابك...

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