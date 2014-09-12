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نساء نيويورك يودّعن أسبوع الموضة

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نساء نيويورك يودّعن أسبوع الموضة نساء نيويورك يودّعن أسبوع الموضة

الجمعة 12-09-2014 09:02

وأخيراً، ودّعت مدينة نيويورك أسبوعها الذي كان حافلاً بالجديد والأنيق والراقي، وأسدلت الستار على عشرات العروض الصاخبة، التي رسمت الخطوط العريضة لموضة الربيع والصيف المقبلين. لكن قبل أن نُغادر نيويورك متوجّهين إلى مدينة لندن، التي يبدأ أسبوعها في هذا اليوم، لا بدّ من وقفة مع شوارع نيويورك، التي احتفلت هي أيضاً بهذا الأسبوع، وقدّمت على مدى سبعة أيام موضتها الخاصّة وأساليبها المبتكرة، التي تؤكّد قدرة المرأة النيويوركيّة على توظيف خطوط الموسم، بما يُناسب شخصيّتها وأسلوبها الخاص. وقد فتح هذا الأسبوع شهيّة النساء على التقاط ملامح وخطوط الموضة، ثمّ إعادة إطلاقها بأسلوب خاصّ، بعد أن وجدن الفرصة سانحة لفتح خزانات ثيابهن وتحويل الشوارع إلى منصّات عروض من نوع خاصّ بعيداً عن الأضواء والموسيقى والفانتازيا وقريباً من أناقة المرأة العصرية الباحثة عن العمليّ والمميّز والمريح.
وإليك بعضاً ممّا التقطته عدسة "سيدتي نت" من أناقة نساء نيويورك، وهنّ يتوجّهن للتسوّق أو النزهة أو العمل أو إلى مقاعد الدراسة.. ولك الحكم على أناقتهن وطرائقهنّ الخاصّة في اختيار الثياب والاكسسوارات.

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سيدتي