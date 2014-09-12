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إختاري إطلالتك من مجموعة "هوانم" لنبيلة الناظر

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إختاري إطلالتك من مجموعة "هوانم" لنبيلة الناظر إختاري إطلالتك من مجموعة "هوانم" لنبيلة الناظر

الجمعة 12-09-2014 19:46

الرياض- ياسمين نصر

حرصت المصممة نبيلة الناظر في مجموعتها هذه على أن تشعر السيدة بأنها هانم وتنتمي للطبقة الأرستقراطية والأميرات، فاختارت قصات الكاب cape، المعروفة لدى تلك الطبقة من السيدات، وهي التي تلبس على الاكتاف فقط، كما ضمنت مجموعتها قصات عصرية مثل البلايز Blazer. واعتمدت المصمّمة في المجموعة على الأقطان الإيطالية المعروفة بجودتها العالية وطعمتها بالدانتيل بالإضافة لإستخدامها قماش اللينين المريح والتفتة السترتش، فبالنسبة إليها إن التصميم المميز ليس الجميل والأنيق فقط، وإنما القطعة التي تجمع بين الرقي والشعور بالراحة في وقت واحد. فهي، بحسب قولها، معادلة ليست بصعبة أو مستحيلة، والمهم فيها القدرة على تطويع الأقمشة بما يتناسب مع التصميم...
شاهدي صور المجموعة واختاري منها التصميم المناسب لك، وتابعي تفاصيل أخرى عن مجموعة "هوانم" للمصمّمة نبيلة الناظر قريباً في أعداد "سيدتي".

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سيدتي