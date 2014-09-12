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نبيل دعبس: القضاء صاحب الكلمة الأولى في الاتهامات الموجهة إلى مرسي

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نبيل دعبس: القضاء صاحب الكلمة الأولى في الاتهامات الموجهة إلى مرسي نبيل دعبس: القضاء صاحب الكلمة الأولى في الاتهامات الموجهة إلى مرسي

نبيل دعبس

نفى نبيل دعبس رئيس حزب الحديثة، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تقدم الحزب بمذكرة لمجلس الوزراء، لإسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، على إثر اتهامه بتهريب وثائق الأمن القومي والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

وقال دعبس في تصريح له، اليوم الجمعة، إن مثل هذه الأمور يختص بها القضاء المصري وليس الأحزاب السياسية ، معربًا عن دهشته من صدور مثل هذه التقارير الإعلامية المغلوطة، ونسبها إلى حزب مصر الحديثة في هذا التوقيت ، وجدد تأكيده واحترامه للقضاء المصري صاحب الكلمة الأولى في هذا الموضوع.

وطالب دعبس، بتحري الدقة قبل نشر أي أخبار تخص حزب مصر الحديثة.

 

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