خالد سليم: لو كنت بزمن العندليب لاكتفيت بالاستماع.. وفخور بمشروع قناة السويس

قال الفنان خالد سليم، إن رحلته الغنائية بدأت من داخل الجامعة بأغنية «كل ده كان ليه» لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، مشيرًا إلى أنه أخذ العديد من الدورات والتدريبات قبل دخوله الوسط الغنائي.

وأضاف، سليم خلال استضافته ببرنامج «إنت حر» الذي يقدمه الكاتب مدحت العدل أنه لو كان يعيش بزمن العندليب لاكتفى فقط بالاستماع له ولهذا الجيل من عمالقة الغناء.

وشدد سليم على أن الفنان قدوة لجمهوره خاصة أبناء جيله، وأنه يراعي دائمًا هذه النقطة، مشيرًا إلى أن عدد كبير من الشباب يقتدون به في ممارسة الرياضة.

وتطرق خلال حديثه بالبرنامج إلى الأوضاع السياسية بمصر، معربًا عن تفائله وفخره بمشروع قناة السويس الجديدة، خاصة أنه يأتي عقب كبوة عاشتها مصر.