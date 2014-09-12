حكومة محلب: لن نُصدر أى قرار خاص بصناعة السيارات قبل الرجوع للصُناع

وافق وزير الصناعة والتجارة على توصيات اجتماع عقده نحو 18 من خبراء صناعة السيارات والمصنعين مع وزارة الصناعة والتجارة لوضع الرؤية والضوابط والآليات التنفيذية لقرار وزير الصناعة والتجارة المعروف برقم 540 لعام 2014 الخاص بالمواصفات العشر الخاصة بالسيارات وقطع الغيار المستوردة والتى تم تطبيقها أخيرا بعد 3 سنوات من تطبيقها على السيارات وقطع الغيار المحلية والتى تتضمن تقديم شهادة مطابقة للإنتاج سارية من المصنع المنتج على أن تكون معتمدة من أى دولة منضمة إلى إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالمواصفات، وكذلك تقديم شهادة موافقة على النوع لكل مرقوم على أن تكون معتمدة من أى دولة منضمة للإتفاقية ويسمح بتقديم صورة ضوئية لكلا الشهادتين وأيضا تقدم هذه الشهادات إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على أن يحتفظ بهذه الشهادات كسجل مع متابعة صحتها ومدة سريانها مع السلطات المصدرة.

وقد أوصى المجتمعون على عدم إصدار أى قرار وزارى يخص شأن مصنعى السيارات إلا بعد مناقشتهم وأخذ آرائهم حتى لا يحدث أى تعارض وإختلاف وكذلك إعداد قاعدة بيانات بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات تشمل الأصناف والأنواع المستوردة والواردة بالإتفاقية (الأمم المتحدة الخاصة بالمواصفات) مع تسجيل بيانات المستوردين عليها وإخطار مصنعى ومستوردى قطع الغيار بأليات تنفيذ قرار 540 لسنة 2014 وأيضا وضع توصيف دقيق لكافة الأصناف المستوردة (مكونات السيارات) حتى لا يحدث خلاف مع مصلحة الجمارك. أكد ذلك المهندس عبدالمنعم القاضى نائب رئيس شعبه الصناعات المغذية بعد ورود خطابا من مستشارالوزير لشئون التجارة السيد محمد أبوالقمصان.

وكان الاجتماع قد شهد العديد من الأراء قبل صدور التوصيات كان من بينها ما أكده فريد الطوبجى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية على بضرورة الرجوع إلى المختصين بصناعة السيارات ومناقشتهم وأخذ أرائهم قبل صدور قرارات وزارية بينما طالب عادل بدير رئيس شعبة النقل أن قرار 540 تم تطبيقه على الصناعة منذ 2010 كما أكد على ضرورة تطبيق المواصفات العشرة على التجارة وعلى قطع الغيار المستوردة.