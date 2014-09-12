ميسي وإنيستا وفيرمايلين يعودون لتدريبات برشلونة

(إفي): عاد المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني أندريس إنيستا اليوم الجمعة إلى المران الجماعي لفريقهما برشلونة، قبل يوم على مواجهة أثلتيك بلباو في إطار منافسات الجولة الثالثة من الليجا.

ولم يواجه اللاعبان أي مشكلات خلال التدريبات بعد تعافيهما من إصابة حرمتهما من المشاركة مع منتخبي بلادهما مؤخرا.

ومن المقرر أن يكشف لويس إنريكي مدرب البرسا عن التشكيلة الأساسية المشاركة في لقاء أثلتيك قبل ساعات من المباراة.

وشارك في مران اليوم أيضا قلب الدفاع البلجيكي توماس فيرمايلين، والمدافع جيريمي ماتيو الذي يعاني من مشكلة في كاحل القدم اليمنى.

وشهد مران اليوم مشاركة منير الحدادي وساندرو من صفوف الناشئين، بعد أن تألقا بشكل لافت خلال آخر مباراة للفريق الكتالوني بالليجا.