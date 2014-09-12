ديل بوسكي: دعم بيكيه لإنفصال كتالونيا خيار شخصي

(إفي): أكد المدير الفني لمنتخب إسبانيا، فيسينتي ديل بوسكي، يوم الجمعة أنن المدافع الدولي جيرارد بيكيه "فتى جيد للغاية"، تعليقا على مشاركة لاعب برشلونة في مظاهرة نظمت يوم الخميس بهذه المدينة تأييدا للاستفتاء بشأن انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.

أدلى ديل بوسكي بتصريحاته لوكالة (إفي) من مدينة سبتة الإسبانية ذاتية الحكم، حيث يشارك في فعالية خيرية لرابطة متلازمة داون، معتبرا أن مشاركة المدافع في مظاهرة الخمسي ببرشلونة "خيار يخص بيكيه".

وتابع قائلا: "ليس لدي شيء أقوله بهذا الصدد، الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو انه فتى جيد للغاية، ولا شيء أكثر من ذلك".

وكان مئات الآلاف من المواطنين قد شاركوا في مظاهرة نظمت ببرشلونة بمناسبة العيد الوطني لإقليم كتالونيا الإسباني، للإعراب عن تأييدهم للاستفتاء الذي من المقرر أن يعقد في التاسع من نوفمبر المقبل بشأن انفصال الإقليم.

ومن بين الشخصيات العامة التي ظهرت في المسيرة اللاعب جيرارد بيكيه، الذي نشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا له مع ابنه من المطربة الكولومبية شاكيرا.