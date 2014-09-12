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بالصور.. زيارة البدوي لموقع قناة السويس برفقة قيادات وشباب الوفد

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بالصور.. زيارة البدوي لموقع قناة السويس برفقة قيادات وشباب الوفد بالصور.. زيارة البدوي لموقع قناة السويس برفقة قيادات وشباب الوفد

12 سبتمبر 2014 | 5:05 مساءً

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زيارة البدوي لموقع قناة السويس برفقة عدد من الشباب وقيدات الوفد

زيارة البدوي لموقع قناة السويس برفقة عدد من الشباب وقيدات الوفد

قام اليوم الجمعة الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد ، بزيارة إلى موقع حفر قناة السويس الجديدة برفقه عدد من قيادات الوفد و روؤساء لجان شباب الوفد بالمحافظات .

وصرح الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد لدى وصوله قائلاً: زيارتى اليوم تأتى على رأس وفد من شباب حزب الوفد وقيادات الحزب ، حيث قمنا بعمل معسكر لشباب الوفد على مستوى الجمهورية وذلك بمدينة الإسماعيلية وبغض النظر عن الجدوى الإقتصادية الكبيرة لمشروع قناة السويس الجديدة.

وأن هذا المشروع أعاد الروح الى الشعب المصري، الذى قام بشراء شهادات استثمار فى المشروع ب40مليار جنية خلال أيام، و هذا المشروع هو الذى أخرج الشعب المصري من حالة اليأس والإحباط التى تمكنت منه عقوداً طويلة إلى ساحة الأمل والعمل والإنتاج، بعد أن أصبح لدينا رئيس قدوة للشعب والشباب واندفاع الشعب المصري لشراء شهادات الإستثمار.

واستكمل حديثه، ان مشروع بهذه الضخامة يستطيع الشعب المصري أن ينفذه فى 12شهرا بالإعتماد على الذات دون اي معونات أو قروض أجنبيه ،فهذا إنجاز أتحدى أي دولة فى العالم أن تقوم به، فالشعب المصري الذى أدهش العالم بثورتى 25يناير و30يونيو قادر اليوم ايضاً على إدهاش العالم ،وهذا هو بداية الطريق ومصردائماًعندما يتولى أمرها حاكم يعطي للشعب حقوقه وحريته ويدير البلاد إدارة رشيدة يصبح الشعب المصري قادراً على بناء الكبرى ،فعلها المصريون من قبل فى عهد محمد علي وأصبحنا دولة كبرى واليوم يصنعها الشعب المصرى مرة أخرى.

وأضاف البدوي قائلاً ” قام حزب الوفد بشراء شهادات استثمار ب10ملايين جنيه فى مشروع قناة السويس الجديده ،كما تبرع القيادى الوفدى ابراهيم مجاور ب8 ملايين جنيه لبناء مسجد فى موقع المشروع ،وتبرع رضا ادوارد القيادى الوفدى وعضو الهيئه العليا لبناء كنيسه ليتجاور المسجد والكنيسه ويتعانق الهلال والصليب لتكون رساله للعالم ورمزا لوحدة الشعب المصرى” .
> رافق البدوي ايضاً فى الزيارة، اللواء سفيرنور والدكتور ياسر الهضيبي وعصام الصباحي مساعدو رئيس الحزب ،واللواء محمد الحسيني أمين صندوق الحزب واللواء هاني درى اباظه ،عضوالهيئه العليا لحزب الوفدواشرف العاصى رئيس لجنة الوفد بالاسماعيليه وسماح عرفة رئيسة لجنة الوفد بالاسماعيلية وحشد كبير من قيادات شباب الوفد.

2014-09-12

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