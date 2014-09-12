“الصحة” تؤكد أهمية قيام مصر بدعم أوغندا لتوفير أدوية لعلاج الأمراض

التقى الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان بمكتبه أمس وفداً حكومياً رفيع المستوى لدولة أوغندا، على رأسهم وزيري الثروة الحيوانية والمالية الأوغنديين، بحضور السفير الأوغندي بالقاهرة والسفير محمد حمزاوي نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المياه وحوض النيل .

وبحسب بيان أصدرته وزارة الصحة اليوم أكد وزير الصحة خلال اللقاء بعد ترحيبه بالوفد على عمق العلاقات بين مصر وأوغندا كدولتين شقيقتين بحوض النيل، وكأعضاء في منظمة الكوميسا، كما أكد أن العلاقة بين الدولتين قائمة على إرساء السلام والاستقرار فى المنطقة، وأن التعاون في المجال الصحي ومكافحة الأمراض التي تهدد حياة الإنسان يعتبر من أهم تجليات إرساء السلام والمحبة في المنطقة.

وأشار وزير الصحة رداً على استفسار أوغندي حول إمكانية قيام مصر بمساعدة أوغندا فى مجال الطعوم والأمصال إلى أن 70% من الأمراض التي تنتقل إلى الإنسان مصدرها الحيوانات، لذا أشار إلى أهمية قيام مصر بدعم أوغندا بتوفير طعوم وأدوية للوقاية وعلاج الأمراض التي تنتقل عن طريق الحيوانات.

وأضاف وزير الصحة أن 90% من الكيميائيين بأوغندا تم تدريبهم في مصر عن طريق منح مقدمة من الحكومة المصرية، كما أشار إلى أن القضاء على البلهارسيا في أوغندا من أهم أوجه التعاون بين الدولتين, وأشار أيضاً إلى برنامج مكافحة الملاريا الذي تم الاتفاق عليه مع مصر سيتم البدء فيه في غضون شهور قليلة.

وعن مجالات التعاون في مكافحة وعلاج فيروس سي أكد وزير الصحة أن مصر لديها الخبرة الكافية والكفاءات والمهارات التي تمكنها من مساعدة أوغندا في مكافحة فيروس سي وأمراض الكبد.

> ومن جانبه وجه ريتشارد السفير الأوغندي بالقاهرة الشكر إلى الحكومة المصرية والتي تقدم الكثير من المنح التدريبية في مجال تكنولوجيا المعامل (في جامعة الإسماعيلية)، أشار إلى الزيارة التي تمت لمركز الكلى بالمنصورة، وأشاد بالجهود المصرية الفعالة والتجربة الرائدة في هذا المجال.

وطلب أن يتم تحديد لقاء بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية لوضع خطوات تنفيذية وآلية لعلاج مرضى الكلى الأوغنديين في مصر، ولفت إلى أن مصر وأوغندا أعضاء في الكوميسا ومن هنا يجب تبادل المنافع بين الدولتين حيث تتوافر في أوغندا الثروة السمكية والثروة الحيوانية التي يمكن أن تصدر إلى مصر ، ويوجد بمصر العديد من مصانع الأدوية التي يمكن أن تفي باحتياجات السوق الأوغندي في الدواء والطعوم (البشرية والبيطرية) .

وأكد برايت وزير الثروة الحيوانية على أهمية التعاون من قبل الجانبين وأنه سيتم اقتراح زيارة وزير الصحة الأوغندي ومقابلة نظيره في مصر.

وطالب وزير الصحة حكومة أوغندا بأن تحدد قائمة بالأدوية والطعوم التي تستوردها من الخارج ، وعرضها على وزارة الصحة والسكان ومن ثم عرضها على الشركات لمعرفة مدى توافرها والقدرة على توفيرها في السوق الأوغندي , بالإضافة إلى صياغة لائحة بالاحتياجات التدريبية من قبل الجانب الأوغندي, بالإضافة إلى العمل على التقليل من البيروقراطية وتسهيل الإجراءات في التعامل بين الجانبين , وكذلك دعوة المستثمرين المصريين لزيارة أوغندا لدراسة الاحتياجات ومن ثم الاستثمار في مجال الدواء بأوغندا.

أ ش أ