إيمان يُحيي ذكرى رحيل الموسيقار سيد درويش بالأوبرا

تحيي فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى الذكرى الـ 91 لرحيل الموسيقار سيد درويش خلال حفلها المقام فى بداية موسمها الجديد 2014 – 2015 وذلك فى الثامنة مساء الاحد 14 سبتمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يشارك فى الحفل النجم ايمان البحر درويش الذى يتغنى بنخبة من اعمال جده فنان الشعب والتى شكلت جزء هام من تاريخ الموسيقى العربية الى جانب اغانى اخرى يؤديها نجوم الفرقة منها موسيقى بشرف عربات السيكا ، موشح صحت وجداً ، يا بلح زغلول ، يا حلاوة أم إسماعيل ، أنا المصري ، دور أنا هويت ، زروني كل سنة مرة ، مونولوج و الله تستاهل يا قلبي ولحن العمال بالاضافة الى مختارت من عيون الطرب العربى منها روحي و روحك لـ فريد الأطرش ، إله الكون لـ رياض السنباطي ، عمري مادقت الحب لـ محمد فوزي ، حلم لـ زكريا أحمد ، ردي عليا لـ محمد عبد الوهاب ، إنت مين لـ كمال الطويل و يا أهل الهوى لـ بليغ حمدي .

الموسيقار الراحل سيد درويش يعد مجدد الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي ، ولد بالإسكندرية في 17 مارس 1892 وتوفي في 10 سبتمبر 1923، أدخل الغناء البوليفوني للمرة الأولى في أوبريت العشرة الطيبة وأوبريت شهرزاد والبروكة ، بلغ إنتاجه في حياته القصيرة من القوالب المختلفة العشرات من الأدوار و40 موشحا و100 طقطوقة و 30 رواية مسرحية وأوبريت ، استطاع أن يدرك ويلمس سائر الأمراض الاجتماعية وأن يسهم في الميدان الوطني إسهاما كبيرا فكانت أغانيه الوطنية يغنيها الشعب بكل حواسه وقلبه ومشاعره ، جعل من الموسيقى رسالة تهدف الى استخدام هذا الفن العظيم في الجهاد الوطني والإصلاح الاجتماعي بالإضافة إلى التطريب .