أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إيمان يُحيي ذكرى رحيل الموسيقار سيد درويش بالأوبرا

Google+ Print
إيمان يُحيي ذكرى رحيل الموسيقار سيد درويش بالأوبرا إيمان يُحيي ذكرى رحيل الموسيقار سيد درويش بالأوبرا

إيمان البحر درويش

تحيي فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى الذكرى الـ 91 لرحيل الموسيقار سيد درويش خلال حفلها المقام فى بداية موسمها الجديد 2014 – 2015 وذلك فى الثامنة مساء الاحد 14 سبتمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يشارك فى الحفل النجم ايمان البحر درويش الذى يتغنى بنخبة من اعمال جده فنان الشعب والتى شكلت جزء هام من تاريخ الموسيقى العربية الى جانب اغانى اخرى يؤديها نجوم الفرقة منها موسيقى بشرف عربات السيكا ، موشح صحت وجداً ، يا بلح زغلول ، يا حلاوة أم إسماعيل ، أنا المصري ، دور أنا هويت ، زروني كل سنة مرة ، مونولوج و الله تستاهل يا قلبي ولحن العمال بالاضافة الى مختارت من الطرب العربى منها روحي و روحك لـ فريد الأطرش ، إله الكون لـ رياض السنباطي ، عمري مادقت الحب لـ محمد فوزي ، حلم لـ زكريا أحمد ، ردي عليا لـ محمد عبد الوهاب ، إنت مين لـ كمال الطويل و يا أهل الهوى لـ بليغ حمدي .

الموسيقار الراحل سيد درويش يعد مجدد الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في والوطن العربي ، ولد بالإسكندرية في 17 مارس 1892 وتوفي في 10 سبتمبر 1923، أدخل الغناء البوليفوني للمرة الأولى في أوبريت العشرة الطيبة وأوبريت شهرزاد والبروكة ، بلغ إنتاجه في حياته القصيرة من القوالب المختلفة العشرات من الأدوار و40 موشحا و100 طقطوقة و 30 رواية مسرحية وأوبريت ، استطاع أن يدرك ويلمس سائر الأمراض الاجتماعية وأن يسهم في الميدان الوطني إسهاما كبيرا فكانت أغانيه الوطنية يغنيها الشعب بكل حواسه وقلبه ومشاعره ، جعل من الموسيقى رسالة تهدف الى استخدام هذا الفن العظيم في الجهاد الوطني والإصلاح الاجتماعي بالإضافة إلى التطريب .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية