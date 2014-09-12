نور الشريف: الفن رسالة لمواجهة التغيرات من خلال الكتاب والنجوم

أكد الفنان نور الشريف، أن الفن رسالة للمجتمع لمواجهة التغيرات من خلال الكتاب والنجوم الذين يحملوا على عتاقهم مسئولية كبيرة .

وقال الفنان نور الشريف خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده مهرجان الاسكندرية السينمائي للفنان نور الشريف، إن الاحتفال بحمل الدورة 30 للمهرجان 30 اسمه ، إن جيلهم قدم العديد من الأعمال بالرغم من النكسة التى شهدتها عام 1967 بدعم من الرئيس جمال عبد الناصر الذى قدم العديد للفن والفنانين .

ومن جابنه، قال الفنان محمود ياسين، إن نور الشريف قامة فنية كبيرة قدمت العديد من الاعمال التى ترقي بالمجتمع ،بالاضافة الى دعمه للاجيال الحالية والقادمة ، موضحا أنه زخر للمجتمع وقامه يجب أن نحافظ عليها .

وأضاف أن نور الشريف جوهرة فنية تحمل بين طياتها الكثير من العطاء للفن والاجيال المقبلة.

وفى السياق نفسه قالت الفنانة شهيرة، إن نور الشريف دعمني كثيرا من خلال مشاركته فى اعماله الفنية السابقة ، موضحة أن نور الشريف قامة كبيرة للمسرح والسينما ومدرسة تقدم للاجيال القادمة نور لاستكمال المشوار.

من جانبها قالت الفنانة نشوي مصطفي، إن يعتبر مركز قوة للفن المصري من خلال الاعمال التى قدمها والتى يقدمها لانه يخرج اجيال جديدة تحمل على عتاقها المسئولية خلال الفترة المقبلة .

ومن جانبها قالت الفنانة سوسن بدر، إن الفنان نور الشريف مهموم بقضايا وطنه ويحمل على عتاقة مسئولية اجتماعية كبيرة اتجاه الجمهور لخلق اجيال تكون قادرة على النهوض ببلدها .

وشهد المؤتمر الصحفي حالة من السعادة من قبل الجمهور احتفالا بالفنان نور الشريف ورحلة عطاءه التى قدمها على مدار تاريخه الفني .

حضر المؤتمر الصحفي مجموعة من النجوم فى مقدمتهم محمود ياسين وشهيرة وسون بدر ، وسامح حسين بالاضافة الى مجموعة من الكتاب والنقاد والمخرجين والصحفيين والاعلاميين .

أ ش ا