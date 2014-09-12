بالصور.. مقاتلات كرديات يتدربن على قتال «داعش» في سوريا

أعدت مراسلة قناة «إن.بي.سي نيوز» الإخبارية الأمريكية، إيرين تريب، تقريراً مصوراً عن مجموعة نسائية عسكرية كردية مسلحة يُطلق عليها «وحدة حماية المرأة»، تتكون من 7 آلاف امرأة، على طول الحدود الشمالية في سوريا.

وأوضحت تريب، في تقريرها المصور، أن هؤلاء النساء الكرديات، اللاتي يُقدر عددهن بآلاف، ومعظمهن في سن الشباب، يحملن الأسلحة لحماية شعبهم من هجمات قوات حكومة الرئيس السوري، بشار الأسد، ومسلحي تنظيم «داعش»، ومقاتلي«جبهة النصرة»، الذين تربطهم علاقات بتنظيم «القاعدة».

ووفقا للتقرير، فإن حوالي 7 آلاف متطوعة انضمت إلى هذه الوحدة أو وحدة حماية الشعب الكردي «YPJ»، المنبثقة من حركة المقاومة الكردية الموجودة في الأراضي السورية.

وترتبط هذه المجموعة بشكل وثيق مع «حزب العمال الكردستاني»، الذي يُقاتل من أجل حقوق الأكراد في تركيا، وتصنفه وزارة الخارجية الأمريكية كـ«تنظيم إرهابي».

وتحارب هذه الوحدة مع قوات «البشمركة» الكردية، في معركتها ضد مسلحي «داعش»، الذين استولوا على مناطق واسعة في العراق وسوريا، وأعلنوا قيام «الخلافة» عبر الحدود.

وتبدأ المجندات في الوحدة، تدريباتهن مع الفجر، بالقرب من مدينة ديريك، داخل المنطقة الكردية في سوريا، ويطلب من المجندات الجدد الانضباط في التدريب، والحصول على 6 ساعات من النوم ليلا والاستيقاظ في الـ4 فجراً.

ويتضمن الجدول الزمني اليومي لهم التدريبات ودروس، فغالبية المشتركات، لم يكونوا شاركوا في أي أنشطة بدنية أو رياضية قبل الإنضمام للوحدة الكردية.

ووفقا لتقرير القناة الأمريكية، فإن معظم الجنديات غير متزوجات، واخترن أن يكرسوا حياتهم للنضال، كما اعتدن على الانضباط والتدريب والتقشف والإحسان للأخرين، فشعارهم «هافار Havar» يعني «الصداقة» في اللغة الكردية.

وتتراوح أعمارهم المشاركات في الوحدة العسكرية النسائية ما بين 18 إلى 24 عاما، ولكن هناك المجندات أعمارهن تبدأ من 12 عاما، يشاركون في الطهي والقيام بالأعمال المنزلية في المقام الأول، مع التدريب بجانب زملائهن الأكبر منهن.

ونقلت «إن.بي.سي نيوز» عن أن هناك أوقايل بأن مقاتلات الأكراد يبثن في نفوس مسلحي «داعش» الخوف الشديد، نظراً لاعتقادهم أن «قتلهم النساء يمنعهم من دخول الجنة».

وتتكون وجبة الإفطار التي تتناولها المقاتلات الكرديات من الفلفل والطماطم والجبن والكعك مع الشاي في موقعهم في مدينة «تل كوسر» على الحدود بين سوريا والعراق، وحسب التقرير، فإن وجباتهن غالبا بدت متواضعة منذ بدأن تبرعهن بمعظم إمدادتهن، بما فيها الغذاء، للمجتمع المحلي.

وترتدي المجندات الجدد تحت سن 18 عاما زيا وردي اللون، بينما يهندم المجندات شعرهن في الساعة 4:30 صباحا قبل المشاركة قبل البدء في مدينة ديريك.

ووفقا للتقرير، تم دفن نحو 24 جندية، قُتلت في معارك في مع الجماعات المسلحة المعادية في سوريا، خلال أغسطس الماضي.

مجندة كردية مع والدتها