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رئاسة الجمهورية تنعى الكاتب الصحفي أحمد رجب

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رئاسة الجمهورية تنعى الكاتب الصحفي أحمد رجب رئاسة الجمهورية تنعى الكاتب الصحفي أحمد رجب

نعت رئاسة الجمهورية، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير أحمد رجب، الذي وافته المنية اليوم، وتقدمت لأسرته وذويه وكافة محبيه من أبناء الوطن بخالص التعازي والمواساة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها اليوم: ” إن والعالم العربي فقدا كاتبا عظيما وقلما أمينا ومواطنا غيورا على وطنه وأمته العربية، أثرى الأدب الساخر من خلال كتاباته النقدية ورؤيته الثاقبة.

وتابع البيان: سيظل الفقيد وعطاؤه الممتد، الذي أضفى السعادة بإطلالته الصحفية اليومية على قلوب جموع المصريين، رمزا للصحافة الوطنية وللالتزام بآداب المهنة وأخلاقياتها، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته”.

أ ش أ

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