القبض على رجل أعمال بحوزته 5 قطع آثار بالبحر الأحمر

ألقي الأمن العام بالبحر الأحمر بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة رأس غارب، عصر اليوم الجمعة، القبض علي رجل أعمال بالقاهرة، وبحوزته 5 قطع آثار، عبارة عن تماثيل فرعونية مختلفة داخل سيارته أثناء تواجده بإحدي الكافتيريات السياحية، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر نيابة رأس غارب التحقيقات.

وكانت معلومات، وردت للواء منتصر عويضة مفتش الأمن العام بالبحر الأحمر، بوجود رجل أعمال يدعي م ع، وبحوزته قطع أثرية.

وتمكن المقدم أحمد الطريفي رئيس مباحث رأس غارب، وقوة أمنية، من ضبط المتهم بحوزته القطع الآثرية، أثناء تواجده بكافتيريا بالطريق الساحلي برأس غارب.