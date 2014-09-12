وزير الاوقاف: إقبال المصريين على شراء شهادات قناة السويس يعكس الثقة في القيادة السياسية

أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أن إقبال المصريين على شراء شهادات قناة السويس يعكس الثقة في القيادة السياسية ، مضيفًا، “في كل يوم يكشف الشعب المصري عن معدنه الأصيل ، وحضارته العريقة ، وقدرته على مواجهة الصعاب والتحديات”.

وأيد جمعة فى بيان صادر له، مقترح بإنشاء قناة دينية متخصصة بالتليفزيون المصري على غرار القنوات المتخصصة الأخرى ، على أن تخصص تلك القناة للبرامج الدينية المتنوعة، ويعهد فيها بالإفتاء إلى جهات محددة مثل دار الإفتاء ولجنة الفتوى بالأزهر ومجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء، مشددًا على ضرورة أن تكون الفتوى مسجلة وليست على الهواء مباشرة ، لأن الفتوى تحتاج إلى تحقيق فقهي شامل، مما يُسهم فى ترشيد الفتوى وخروجها من مصادرها الأصيلة ، ومحاربة الفكرالمتطرف والمتشدد.

وكما أيد جمعة، أن تكون برامج الفتاوى مسجلة لتأخذ حظها من التفكير والبحث والتحقيق ، لا أن تطلق عفو الخاطر من غير المتخصصين وهو ما أثار جانبًا كبيرًا من الإرباك للمشهد الفكري ، وبخاصة في مجال الفتوى في السنوات الأخيرة .

وأشار جمعة إلى أن، تعاون الجامعات الإرهابية مع المسجلين خطر، مؤكدًا أن الجماعات الإرهابية مستعدة لأن تتحالف مع الشيطان في الداخل أو في الخارج من أجل الحصول على منافع ومطامع ومكاسب وسلطة هم مهوسون بها ، غير أن ذلك للأسف الشديد يُرتكب باسم الدين ، وتحت شعارات ورايات تسيئ إلى الإسلام بالانتساب إليه .