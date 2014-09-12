سيسيه وحفني وقمر على رأس قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي

أعلن حسام حسن المدير الفني للزمالك عن قائمة فريقه التي تواجه الأهلي في كأس السوبر يوم الأحد وتضم 22 لاعبا.

وضمت القائمة عدد من الصفقات الجديدة، فيما غاب عنها إسلام جمال المدافع، محمد شعبان لاعب الوسط، رضا العزب وصالح موسى الظهيرين لأسباب فنية.

ويأتي على رأس القائمة أيمن حفني، عبد الله سيسيه، ومعروف يوسف.

وضمت القائمة الأسماء التالية:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جنش - محمد أبو جبل

الدفاع: علي جبر - أحمد دويدار - حمادة طلبة - ياسر إبراهيم - محمد عبد الشافي - عمر جابر

الوسط: أحمد توفيق - إبراهيم صلاح - محمد كوفي - معروف يوسف - أحمد سمير - أيمن حفني - أحمد عيد عبد الملك - مصطفى فتحي - مؤمن زكريا

الهجوم: أحمد علي - عبد الله سيسيه - خالد قمر - خالد شيكا

ويغيب للإيقاف كلا من حازم إمام، باسم مرسي وطارق حامد.