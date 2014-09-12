للعام الثاني على التوالي.. الأهلي يواجه كابوس الأمطار أمام القطن

تلقى الأهلي تحذيرات من مسؤولي المقاولون العرب المتواجدين في الكاميرون قبل توجه الفريق الأحمر إلى هناك لمواجهة القطن في الدور قبل النهائي من الكأس الكونفدرالية.

وفي إطار التواصل بين وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي ومسؤولي المقاولون العرب أكد الموقع الرسمي للفريق الأحمر أنهم قد حذروه من بداية موسم هطول الأمطار على مدينة جاروا التي ستقام بها المباراة.

وكان الأهلي قد عانى من الأمطار الموسم الماضي أمام القطن في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد أن اضطر الفريقان لإعادة المباراة بعد توقفها بسبب الأمطار الغزيرة في الشوط الثاني.

وشدد مسؤولي المقاولون العرب في اتصالاتهم بوائل جمعة على ضرورة عدم التعرض لتلك الأمطار التي تصاحبها نقل الأمراض والأوبئة.

يذكر أن الأهلي سيلتقي مع القطن الكاميروني يوم 20 سبتمبر الجاري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية على أن يستضيف في القاهرة مباراة العودة بعدها بأسبوع.