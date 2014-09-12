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وزير الأوقاف يحيل 6 خطباء بالقليوبية إلى التحقيق العاجل

  • مصر
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قرر وزير الأوقاف الدكتور، محمد مختار جمعة، إحالة 6 خطباء ومفتش ومدير إدارة بمحافظة القليوبية إلى التحقيق العاجل بالتفتيش العام بديوان عام الوزارة، عقب قيامه بجولة مفاجئة لمتابعة خطبة الجمعة بالمحافظة.

والخطباء المحالون للتحقيق هم خطيب مسجد الإمام البخاري بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة لمخالفة تعليمات الوزارة بشأن خطبة الجمعة، وزاوية الهدى والنور بالفرنواني بشبرا الخيمة لإقامة الجمعة في الزاوية بالمخالفة للتعليمات، ومسجد خالد بن الوليد ومسجد آل يوسف بدمنهور شبرا، ومسجد ياسين للزجاج بالشرقاوية، ومسجد الصديق أبوالمنجا بأبوالمنجا لمخالفة التعليمات فيما يتصل بموضوع الخطبة وتجاوز الوقت المحدد.

كما كلف الوزير رئيس القطاع الديني الشيخ محمد عبدالرازق باستدعاء مدير المديرية ووكيل المديرية لمناقشة هذه المخالفات، وتحديد المسؤول عنها مهما كان موقعه، والعمل الجاد على عدم تكرارها من خلال تفعيل دور أجهزة التفتيش والمتابعة بالمحافظة.

كما وجه الوزير كل من رئيس القطاع الديني ووكيل الوزارة لشؤون الدعوة ومدير عام التفتيش العام والتفتيش الدعوي ومدير عام المتابعة الميدانية بتكثيف المتابعة في جميع المحافظات للعمل على ضبط شؤون الدعوة والمساجد، ومنع أي تجاوزات تخالف تعليمات الوزارة.

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