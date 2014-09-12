شرطة دبي تطلق خدمة تغيير لون المركبة بنسختها الذكية

اطلقت القيادة العامة لشرطة دبي خدمة طلب تغيير لون المركبة بنسختها الذكية ضمن باقة الخدمات التي تقدمها للجمهور عبر الهواتف الذكية وذلك امتثالا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للتحول إلى حكومة ذكية ومبادرات دبي المدينة الأذكى عالميا.



> وأكد العقيد خالد ناصر عبد الرزاق الرزوقي مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية أن خدمة تغيير لون المركبة من ابرز الخدمات التي تقدمها القيادة العامة لشرطة دبي وتحظى باهتمام من قبل الجمهور ومن هنا حرص فريق الادارة العامة للخدمات الذكية وبالتعاون مع الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية على توفير الخدمة بنسختها الذكية لتصبح في متناول الجمهور وتختصر على الراغبين الوقت والجهد.



> وأوضح أن هذه الخدمة تتيح للعملاء الحصول على شهادة عدم ممانعة من تغيير لون المركبة إلى اللون المطلوب حيث يمكن لمالك المركبة إدخال البيانات في الخدمة وتشمل البيانات رقم الهوية ورقم اللوحة وصنف اللوحة ورمز اللوحة واللون الحالي يظهر تلقائي وبعد ذلك يقوم باختيار اللون المطلوب واللون الثاني "ختياري" وإدخال البريد الإلكتروني والضغط على زر بحث وبعد ذلك تظهر رسالة تأكيدية للمستخدم باستلام طلبه بنجاح ويتم ارسال إشعار عن طريق البريد الإلكتروني للمستخدم موضح فيه "إسم الخدمة – رقم المرجع – تاريخ المعاملة" وبعد ذلك يقوم مالك المركبة بإحضار المركبة الى الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية للمعاينة.