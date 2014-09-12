أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

​​بالصور .. ​ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بقنا

Google+ Print

unnamed

تمكنت وحدة مباحث مركز قنا من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية وبحوزتهم 10 دراجات مسروقة بمركز قنا.

تلقى اللواء حسن السوهاجى مدير أمن قنا، اخطارا بضبط تشكيل عصابى بمركز قنا، وكشفت التحريات قيام قوة امنية بضبط كلا من “مؤمن . م .ع ” 20 سنة سبق اتهامة فى قضية سرقة و “بدرى . م . ح” 18 سنة و” ممدوح . خ . ع ” 24 سنة مسجل خطر سرقات متنوعه وسبق اتهامه فى عدد 22 قضية مخدرات،سرقة و ” عباس . م. ع ” 22 سنة سبق اتهامة فى 3 قضايا سرقة قاموا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات البخارية .

وبمواجهتهم أرشدوا عن 10 دراجات بخارية لدى ” حمادة . أ. أ ” 33 سنة، بالإضافة إلى ضبط 8 دراجات أخرى وجارى فحصهم وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق​ .

unnamed

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا