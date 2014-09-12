​​بالصور .. ​ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بقنا

تمكنت وحدة مباحث مركز قنا من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية وبحوزتهم 10 دراجات مسروقة بمركز قنا.

تلقى اللواء حسن السوهاجى مدير أمن قنا، اخطارا بضبط تشكيل عصابى بمركز قنا، وكشفت التحريات قيام قوة امنية بضبط كلا من “مؤمن . م .ع ” 20 سنة سبق اتهامة فى قضية سرقة و “بدرى . م . ح” 18 سنة و” ممدوح . خ . ع ” 24 سنة مسجل خطر سرقات متنوعه وسبق اتهامه فى عدد 22 قضية مخدرات،سرقة و ” عباس . م. ع ” 22 سنة سبق اتهامة فى 3 قضايا سرقة قاموا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات البخارية .

وبمواجهتهم أرشدوا عن 10 دراجات بخارية لدى ” حمادة . أ. أ ” 33 سنة، بالإضافة إلى ضبط 8 دراجات أخرى وجارى فحصهم وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق​ .