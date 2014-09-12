القبض على طالبين بحوزتهما 30 قطعة أثرية بالفيوم

تمكنت مباحث السياحة والأثار بالفيوم من القبض على “طالبين جامعيين”، بحوزتهما 20 قطعة أثرية، فبل بيعها لتجار الآثار، وسقطا بالكمية في كمين للمباحث بجوار كلية الطب القديمة بالبحاري بمدينة الفيوم .

كانت معلومات قد وردت للواء ممتاز فتحي مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والأثار ، من اللواء علاء السباعي مدير مباحث الأثار بحيازة طالبين لكمية كبيرة من الآثار والتردد بها علي بعض الأشخاص من سيئ السمعة المعروف عنهم الاتجار في الأثار وفي خطتهم عرضها علي أحد التجار بالفيوم .

وتم تكليف العقيد علاء إبراهيم رئيس مباحث السياحة بالفيوم ، بتشكيل فريق بحث من ضباط القسم للتحري عن الواقعة وتحديد المتهمين وضبطهم .

وأكدت التحريات أن كل من ضياء ح. ح. ع . طالب بمودرن إكاديمي ، وعمر ع. ع طالب بكلية الحقوق يستخدمان السيارة ٣٢٧ ص.ب في تنقلاتهما.

وتم إعداد كمين من ضباط شرطة السياحة والاثار في طريقهما أمام كلية الطب القديمة وبمحاصرة السيارة وضبط المتهمين وتفتيش السيارة عثر علي ٣٠ قطعة أثرية منهم ٧ قطع لوجوه فرعونية أدمية ، وتمثال طوله ٢٥ سم من البازلت الأسود وعدد من التمائم والقطع والأواني الفخارية ولوحة فرعونية رائعة من الحجر الجيري بمساحة ٦٠ سم عليها رسوم لطائر ، تم التحفظ علي المتهمين والسيارة والمضبوطات ووضعهم تحت حراسة مشددة.

وأخطرت نيابة الفيوم التي أمرت بتشكيل لجنة من خبراء الأثار لبيان أثرية المضبوطات من عدمه والعصر الذى ترجع إليه فى حالة أثريتها وتولت التحقيق .