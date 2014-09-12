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#تحليل_ الصفقات .. بالأرقام - محمد فاروق، يحتاج مدرب ليصبح أبو تريكة جديد

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أرقامه في المقاولون العرب تنم على أنه لاعب فذ، ولم لا وأنه تفوق على إحصائيات محمد صلاح جناح تشيلسي قبل الاحتراف، فكيف يحول الأهلي لاعبه الجديد محمد فاروق إلى محمد أبو تريكة؟

فاروق ضمن صفقات الأهلي التي أبرمها هذا الصيف من المقاولون العرب، ويجيد في مركز الجناح وصانع الألعاب.

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FilGoal.com يقدم تحليل للصفقات التي أبرمها الأهلي والزمالك ويستعرضها تباعا.

مميزاته:

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معدل تمريرات فاروق مع المقاولون العرب 75%، وهو نسبة جيدة جدا، إذ أن الامتياز يبدأ من 85%، ويجب الأخذ في الاعتبار أنه جناح يحب المراوغة ويشارك في صناعة اللعب، وبالتالي تمريراته نسبة الخطأ فيها تكون مرتفعة.

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محمد صلاح حينما كان لاعبا في المقاولون العرب كانت نسبة تمريراته 35% فقط من حيث الدقة، الفكرة أن وصول لاعب الأهلي لنسبة 75% يوضح أنه مع الوقت نضج فيما يخص عدم تركه الكرة من قدميه بسهولة.

فاروق يختار دوما الزميل الأنسب للتمرير له لأن ذلك يزيد فترة الاستحواذ ويقلص الوقت الذي يقضيه الفريق لاستعادة الكرة.

الفقد والاستخلاص .. كجناح النسبة ممتازة

معدل فقد فاروق للكرة 21 مرة، وهو رقم ممتاز للأسباب السابقة، إذ يصبح المعدل عاليا إذا زاد عن 32.

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معدل استخلاص الكرة 13 مرة في المباراة، وهو عالي فعلا قياسا بالأجنحة الهجومية – شيكابالا مثلا كان معدله في المباراة 4 مرات فقط.

عدد التمريرات

23 تمريرة في المباراة الواحدة – نسبة قليلة – يحتاج لأن يكون متواجدا بشكل أكبر في المباراة – هناك لاعبا دوما ما يظهر لرفاقه، وكلما وصلت إليه الكرة كان خطرا، لكن فاروق يخرج من الصورة كثيرا وهو ما يحتاج لعلاجه.

المحاولات على المرمى

محاولتين فقط في المباراة الواحدة، وهو قليل يحتاج للارتفاع إلى 4 ليصبح جيدا .. 6 هو النموذجي.

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التمرير الطويل – واحدة في المباراة

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هذا بسبب أنه جناح، لكن مع الأهلي يجب أن تتطور إلى لاعب هجومي متكامل، يجب أن تجمع بين مهاراتك كجناح ومهام صانع اللعب الأساسي للفريق، وصانع اللعب يحتاج للتمريرات الطولية حتى يكون حلا لفريقه حين يلعب الفريق بخطوط متراجعة للخلف، سواء بسبب خطة دفاعية أو فريق يضغط من الأمام – والزمالك مثلا عانى كثيرا بسبب عدم وجود لاعب يجيد حل مواقف اللعب أمام فريق يضغط من الأمام.

والمثير هنا، أن معدل أطوال فاروق ليس سيئا، أي أنه يملك الميزة، فقط يحتاج لمن يطورها لديه وينميها. (شاهد الصورة التالية)

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العرضيات

معدل عرضيات فاروق كرتين فقط في المباراة الواحدة، لذا فهو يحتاج لظهير قوي هجوميا ليمنحه المساحة للمراوغة لأنه لا يرسل عرضيات، لا يمكن أن يلعب خلفه ظهير متحفظ هجوميا.

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