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مواطن يتهم أطباء مستشفى خاص بالتسبب فى وفاة نجله بالمنوفية

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مواطن يتهم أطباء مستشفى خاص بالتسبب فى وفاة نجله بالمنوفية مواطن يتهم أطباء مستشفى خاص بالتسبب فى وفاة نجله بالمنوفية

اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية

اتهم مواطن يعمل بالخارج طبيبين بمستشفى المودة التخصصى الكائنة بشبين الكوم بالاهمال الطبى والتقصير والتسبب فى وفاة نجله بعد دخوله المستشفى على أثر سقوطه من الدور السادس تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث شبين الكوم يفيد ببلاغ من صلاح عباس والد الطالب رامح 20 سنة بكلية الهندسة يفيد بسقوط نجله من الطايق السادس من منزله وتم نقله الى مستشفى شبين الكوم التعليمى وتحويله الى مستشفى المودة التخصصى ” خاص ” الكائنة بمدينة شبين الكوم واتهم طبيبين بالمستشفى بالاهمال الطبى والتقصير مما تسبب فى وفاته ؛ وتم تحرير محضر رقم 5604 ادارى قسم شبين الكوم لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة .

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