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وزير الشباب يؤدي صلاة الجمعة في ساحة «آل الطيب» بالأقصر

  • مصر
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أدى المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، صلاة الجمعة في مسجد ساحة «آل الطيب» بمنطقة القرنة في البر الغربي بالأقصر برفقة اللواء طارق سعد الدين، محافظ الأقصر، والدكتور مدحت السيد وكيل الشباب والرياضة بالمحافظة.

وتناول الوزير والوفد المرافق له وجبة الغداء داخل الساحة في ضيافة الشيخ محمد الطيب الشقيق الأكبر لشيخ الأزهر، بعدها قام عبدالعزيز بتفقد حمام السباحة الأولمبي المغلق منذ 4 سنوات بالرغم من أنه تكلف إنشائه ملايين الجنيهات، معلنا أنه سيتم تجهيز حمام السباحة لتشغيله مرة أخرى.

وكان وزير الشباب قد قام صباح الجمعة بزيارة دير الملاك بمركز نقادة في محافظة قنا، برفقة محافظ الأقصر، ومحافظ قنا، والأنبا موسى، أسقف الشباب بالكاتدرائية بالقاهرة، حضر خلالها ختام مهرجان شباب الكرازة المرقسية، والذي شاركت فيه محافظات الصعيد بهدف تنمية مهارات الشباب في الإقليم.

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