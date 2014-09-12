​​بالصور.. جنازة عسكرية لرقيب الشرطة شهيد المنيا

خرجت عقب صلاة الجمعة، من أمام مسجد علي المصري, جنازة عسكرية مهيبة لرقيب الشرطة علاء محمود عبد العظيم, الذي قتل صباح اليوم الجمعة, برصاص ملثمان أمام مديرية التنظيم والأدارة, جنوب مدينة المنيا, كما تم إداء صلاة الجنازة علي عامل الخبز الذي قتل في نفس الحادث, بمشاركة العشرات من زملائه.

وشارك في الجنازة أهالي قريتي دمشاو هاشم وصفط الخمار مسقط رأس الشهيدين, وقيادات مديرية الأمن وعلي رأسهم اللواء أسامة متولي مدير الأمن, واللواء هشام نصر مدير المباحث الجنائية, والعميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية, والعميد طارق صالح مدير مكتب العلاقات العامة والإنسانية بالمديرية, وزملاء رقيب الشرطة الذين رددوا هتافات تطالب بالقصاص من الجناة وسرعة ضبطهم.

كان مدينة المنيا قد شهدت, مقتل رقيب شرطة من قسم المنيا الجديدة وموزع خبز بمنطقة التنظيم والادارة بمدينة المنيا, بعد قيام شخصان ملثمان يستقلان دراجة بخارية وبحوزتهما سلاح الي، بإطلاق عدة طبقات عليه مما أدى إلى إنقلاب دراجته البخارية التي كان يستقلها في طريقه من قريته إلي محل عمله.

وعندما حاول موزع الخبز الذي تصادف وجوده وقت الحادث ان يستغيث، مرددا “حرام عليكم” فوجهوا إليه دفعة من الطلقات، مما أدي إلي استشهاده ولاذا الملثمان بالفرار.

وتكثف مباحث المنيا جهودها لتحديد شخصية المتهمين والقبض عليهما .

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