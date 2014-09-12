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بالصور.. وزير الشباب يفتتح معرض المسابقات الثقافية والأدبية والعلمية بقنا

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بالصور.. وزير الشباب يفتتح معرض المسابقات الثقافية والأدبية والعلمية بقنا بالصور.. وزير الشباب يفتتح معرض المسابقات الثقافية والأدبية والعلمية بقنا

معرض المسابقات الثقافية والأدبية والعلمية بقنا

افتتح المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا واللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر والأنبا موسي أسقف الشباب معرض المسابقات الثقافية والأدبية والعلمية للنشء والشباب المشاركين بالمرحلة الختامية للتصفيات النهائية لمهرجان الكرازة المرقسية اليوم الجمعة بدير الملاك ميخائيل بنقاده بمحافظة قنا.

وقام عبد العزيز بالمرور على أجنحة المعرض المكونة من جناح لمسابقة الفنون التشكيلية ومعرض الابتكارات العلمية والمسابقات الالكترونية والإعلامية والثقافية والأدبية في الشعر والزجل . واستمع الوزير لشرح وافٍ من النشء والشباب المشاركين حول ابتكاراتهم العلمية فقام الناشئ فيكتور رفعت شرحه حول ابتكاره تكييف صحراوي ومن خومس نبيل واختراعه لكبسولة إنقاذ، بالإضافة إلى المشاركين في باقي المعرض الذي قدم كل منهم جميع تفصيلات عملهم المشاركين به في مهرجان الكرازة المرقسية.

وعقب الانتهاء من تفقد معرض المتسابقين شهد عبد العزيز مجموعة من الأغاني الفنية المتميزة التي قدمها فرق الكورال المشاركين فى مهرجان الكرازة . ومن جانبه أثنى المهندس خالد عبد العزيز على المستوى المتميز للمشاركين في مهرجان الكرازة المرقسية في مختلف المجالات الفنية والثقافية والعلمية والأدبية مشيرا أن المهرجان يفرز لمصر شباب متميز يجعل الجميع مطمئن على مستقبل البلاد.

قام السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا بشكر وزير الشباب على مجهوداته في دعم الأندية ومراكز الشباب داخل محافظة قنا للارتقاء بالمنظومة الرياضية ضمن خطة الدولة للسير في طريق التنمية بشكل متوازي في جميع المجالات ومن أهمها الشباب والرياضية.

 

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