شرطة أبوظبي تضبط مركبة تسببت في وفاة سيدة

ضبطت شرطة أبوظبي ممثلة في مباحث المرور بمديرية المرور والدوريات ،خلال 48 ساعة ، سائق مركبة تسبب بحادث دهس أودى بحياة سيدة مسنة في منطقة اليحر الشمالي بمدينة العين .



> وتفصيلاً، أوضح الرائد صلاح عبد الله الحميري؛ رئيس قسم مرور العين في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، أنه ورد بلاغ الى غرفة العمليات عن وقوع حادث دهس وهروب المتسبب في منطقة اليحر الشمالي بمدينة العين، وعلى الفور تم تشكيل فريق للبحث والتحري.



> وأشار الرائد سيف محمد نعيف العامري مدير فرع مباحث المرور بقسم مرور ودوريات العين إلى أن الفريق تمكن من جمع آثار تعود للمركبة الهاربة والمتسببة في الحادث، موضحاً أنه تم تحديد هوية مالك المركبة المتسببة في حادث دهس المسنة ؛ ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.