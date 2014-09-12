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وزير الشباب والرياضة يؤدي صلاة الجمعة بساحة آل الطيب بالأقصر

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وزير الشباب والرياضة يؤدي صلاة الجمعة بساحة آل الطيب بالأقصر وزير الشباب والرياضة يؤدي صلاة الجمعة بساحة آل الطيب بالأقصر

وزير الشباب والرياضة

أدي المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة وعدد من قيادات الوزارة صلاة الجمعة بساحة آل الطيب بمنطقة القرنة غرب الأقصر.​​

وكان في استقبال وزير الرياضة في الساحة الشيخ محمد الطيب الشقيق الأكبر لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب .

كان وزير الشباب والرياضة قد شهد حفل ختام مهرجان شباب الكرازة المرقسية لعام 2014، بدير الملاك بمركز نقادة.

ورافق الوزير اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، والمهندس طارق سعد الدين، محافظ الأقصر، والأنبا كيرلس، أسقف الكرازة المرقسية بنجع حمادي وتوابعها، والأنبا موسى، من كاتدرائية الكرازة بالقاهرة، والمهندس محمد الفنجري، وكيل وزارة الشباب بقنا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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